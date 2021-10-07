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مفاجأة بشأن ترتيب المسددين لركلات الجزاء بمنتخب مصر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:59 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم شحاتة، عن المسددين لركلات الترجيح في المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش خلال الفترة المقبلة. 

مفاجأة بشأن ترتيب المسددين لركلات الجزاء بمنتخب مصر
وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كارلوس كيروش حدد الثلاثي محمد صلاح وعبد الله السعيد وأحمد حجازي لتسديد ضربات الجزاء في المنتخب".

وفي سياق آخر، أوضح أحمد جبريل، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، إن مباراة المنتخب المصري ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الفراعنة يمتلكون منتخبنا مميزا.

وتابع "سنواجه منتخب مصر ونحن الفريق متصدر المجموعة في التصفيات، ولكننا نعمل ألف حساب للفراعنة".

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