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وزارة الري: 163 ألف و 935 إزالة المستهدف إزالته على المجاري المائية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الملاح
كشفت وزارة الموارد المائية والري عن عدد الإزالات التي تمت إزالتها على نهر مؤكدة أن الوزارة تمكنت من تنفيذ 1.502 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية على مساحة 161 ألف متر مربع، خلال حملات موسعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إن عدد التعديات المستهدف إزالتها على نهر النيل بلغ 163 ألف و935 إزالة على مساحة 18 مليون و269 ألف متر مربع تقريبًا.

إجمالي الإزالات المتبقية بلغ 162 ألف و433 إزالة بمختلف المحافظات

وأكدت الوزارة - خلال البيان - أن إجمالي الإزالات المتبقية، بلغت 162 ألف و433 إزالة، على مساحة 18.108 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن الإزالات سيتم تنفيذها على 24 محافظة " أسوان - الأقصر- قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة - القاهرة - القليوبية - كفرالشيخ - المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - الإسكندرية - الوادي الجديد - مطروح".

جاء ذلك فى ضوء حملات الإزالات الكبرى للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، والجاري تنفيذها حاليا طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على 3000 حالة تعدي على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام

وكان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأنه تم وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على 3000 حالة تعدي على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام، مؤكدًا أن حملة الإزالات بدأت بالفعل ولا زالت أعمال الإزلات جارية حتى الآن والتي تنوعت بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش فى محافظات "الجيزة – البحيرة - القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ".

وأشار "عبد العاطى" أن أعمال الازالات تتم بالتنسيق التام مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، مضيفا أن وزارة الموارد المائية والري قامت بتوفير المعدات اللازمة للإزالات، مشيرًا الى أنه يتم تنفيذ أعمال الإزالات على حساب المخالفين أنفسهم.
وزارة الري: 163 ألف و 935 إزالة المستهدف إزالته على المجاري المائية
وزارة الري: 163 ألف و 935 إزالة المستهدف إزالته على المجاري المائية
وزارة الري: 163 ألف و 935 إزالة المستهدف إزالته على المجاري المائية
وزارة الري: 163 ألف و 935 إزالة المستهدف إزالته على المجاري المائية

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