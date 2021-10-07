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مفاجأة بشأن بيع مانشستر يونايتد

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:02 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
طرحت عائلة جليزر، مالكة نادي مانشستر يونايتد، للبيع 9.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية 137 مليون جنيه إسترليني، ما يمثل 8% من حصتهم في النادي الإنجليزي.

مفاجأة بشأن بيع مانشستر يونايتد
وسيظل آل جليزر من أكبر مساهمي النادي، بنسبة 69% من الحصص، ولن تذهب عائدات بيع هذه الأسهم للفريق.

يشار إلى أن هذه العائلة تسيطر على مان يونايتد منذ عام 2005، عندما اشتروه مقابل حوالي 790 مليون جنيه إسترليني.

وضم مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الأخير، نجمه السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أمل العودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.

ولعب الفريق 7 مباريات في البريميرليج وفاز في 4 مواجهات وتعادل مرتين وتلقى خسارة وحيدة.

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