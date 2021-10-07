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عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
نفى مصدر أمني، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية، بشأن اعتزام الحكومة فرض رسوم جديدة بنسب تتراوح بين 15% و25% على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين أبرزها استخراج وتجديد رخص القيادة، واستخراج وتجديد جوازات السفر.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن كل ما جرى تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

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