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الأعلام تسيطر على حفل علي الحجار بمسرح الزمالك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:10 ص
علي الحجار
علي الحجار
مي مرسي
سيطرت الأعلام على حفل الفنان علي الحجار اليوم، والذي أقيم بمسرح الزمالك، حيث رفع الجماهير أعلام جمهوررية مصر العربية.

وجاء ذلك بالتزامن مع الإحتفال بذكرى النصر في حرب 6 أكتوبر، من خلال إلقاء علي الحجار باقة من أروع أغانيه أبهر بها جمهوره ومحبيه.

ومن أبرز الأغاني التي ألقاها علي الحجار مبدأ" و"الزين والزينة" و"عارفة"، يل وآخره" و"عزيزة على القلب" و"عم بطاطا".

وأسدل الحجار الستار على احتفالية ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد التي احتضنها مسرح الزمالك، وشهدت تكريم عدد من أسر شهداء الحرب مع تقديم السلام الجمهوري وتحية لأبطال مصر من أبناء الحيش والشرطة، في حفل قدمته الفنانة نورهان شعيب، ليمتع من بعده الحجار الجمهور بصوته عبر سهرة غنائية استمرت ثلاثة ساعات.
الأعلام تسيطر على حفل علي الحجار بمسرح الزمالك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
الأعلام تسيطر على حفل علي الحجار بمسرح الزمالك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

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