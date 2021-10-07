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لطفي لبيب : نفسي نشوف أفلام تاني عن حرب أكتوبر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:39 ص
لطفي لبيب
لطفي لبيب
مي شاهين
حرص الفنان لطفي لبيب على إحياء ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وتحدث في مكالمة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر " الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر.

و قال: "قضيت خدمتي العسكرية في الجيش المصري لمدة 6 سنين أثناء فترة الحرب حتى أكتوبر 1973 وكنت في الكتيبة 26 الفرقة السابعة من أوائل الجنود الذين عبروا بالمراكب، ونفسي نشوف أفلام تاني عن حرب أكتوبر".


وأضاف:" أتمنى تجسيد قصص حرب أكتوبر وتحويلها لأفلام، وأنا كتبت فيلم عن حرب أكتوبر اسمه الكتيبة 26 طبعت منة 3 طبعات خلصوا من السوق وأجهز الطبعة الرابعة، أنصح الجمهور بقرائته لأن الحرب هي ليست القتال والانفجار بل هي رد فعل الحرب على الانسان والدروس منها".

يذكر أن أخر أعمال الفنان لطفي لبيب هو مسلسل" عائلة زيزو" مع الفنان أشرف عبد الباقي، نسرين أمين، هايدى رفعت، ابرام سمير، وغيرهم من النجوم.

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