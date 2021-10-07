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بيسيرو: كيروش ليس له طريقة ثابتة.. ومصر ستصعد لكأس العالم

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:30 ص
كيروش
كيروش
محمد زويد
أوضح جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن البرتغالي كارلوس كيروش هو أستاذه في التدريب، مشيرا إلى أنه يتوقع وصول منتخب مصر إلى كأس العالم 2022.

بيسيرو: كيروش ليس له طريقة ثابتة.. ومصر ستصعد لكأس العالم
وقال بيسيرو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن كيروش ليس له طريقة ثابتة، حيث إنه يلعب دائما حسب جودة اللاعبين معه في الفريق.

وتابع: كيروش يملك سيرة ذاتية مذهلة عبر تاريخه، حيث أنه درب أندية ومنتخبات كبرى في العالم.

وحول منتخب مصر أكد أنه يستحق الصعود إلى كأس العالم في كل دورة، مشيرا إلى أن الفراعنة دائما ما يمتلكون لاعبين على أفضل مستوى.

وأشار إلى إنه يثق في قدرات كيروش لقيادة مصر في الصعود لكأس العالم، وهو قادر على ضبط غرفة ملابس الفراعنة.

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منتخب مصر مصر كيروش بيسيرو

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