كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود اهتمام قوي من جانب إدارة برشلونة، بالتعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس أمستردام.





برشلونة يخطط للتعاقد مع الأخطبوط

وأعلن مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس، قبل عدة أيام، فشل ناديه في التوصل لاتفاق مع أونانا، من أجل تمديد عقده الحالي والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة مهتم بتعزيز مركز حراسة المرمى في صفوفه بالتعاقد مع أونانا، خاصة وأن البرازيلي نيتو، بنسبة كبيرة سيكون خارج النادي في الصيف.





وتابع الصحيفة، أن صاحب الـ25 عامًا نال إعجاب برشلونة في العديد من المناسبات، حيث يعد أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا" المملوكة للنادي الكتالوني، ورحل عنها قبل 5 سنوات.





وأشارت الصحيفة، أن أونانا يملك عدة عروض من أندية إنتر ميلان، نابولي، أتلتيكو مدريد وأولمبيك ليون.





وأفادت الصحيفة، أن أونانا منفتح على اللعب في إسبانيا أو إيطاليا، وسيحظى عرض برشلونة باهتمام خاص منه، لكن اللاعب ينتظر معرفة التفاصيل وتقييم المشروع الرياضي.