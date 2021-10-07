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مفاجأة لـ صلاح.. بيسيرو يصدم المصريين بتصريح ناري

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:59 ص
صلاح
صلاح
محمد زويد
أكد جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن مواطنه كريستيانو رونالدو يستحق الحصول على الكرة الذهبية رغم تألق محمد صلاح مع ليفربول. 

مفاجأة لـ صلاح.. بيسيرو يصدم المصريين بتصريح ناري
وقال بيسيرو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنه تلقى بعض العروض من الدوري المصري خلال فترة الماضية.

وشهدت الفترة الماضية تألق واضح لقائد المنتخب المصري في معاقل البريميرليج وسط تألق الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح كيروش رونالدو بيسيرو

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