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تامر حسني يشعل حفل تخرج طلاب إحدى جامعات سموحة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 06:05 ص
تامر حسني
تامر حسني
مي شاهين
أشغل الفنان تامر حسني، حفل تخرج طلاب إحدى جامعات سموحه، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

ويأتي هذا الحفل بعد إحيائه حفل تخرج كلية الآداب وكلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

وأعرب تامر عن سعادته بجمهوره الذين كانوا يتراقصون ويتغنون معه بأغنياته التي قدمها على مدار مشاوره الفني، وتم تكريم تامر حسني كأفضل مطرب عربي، حيث تسلم درع الجامعة.

يذكر أن أخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار بطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

فيلم" مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

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