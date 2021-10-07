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طلب مفاجئ من ريال مدريد إلى لوكا مودريتش

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
مودريتش
مودريتش
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن طلب مفاجئ من نادي ريال مدريد الإسباني لنجمه الكرواتي لوكا مودريتش.

طلب مفاجئ من ريال مدريد إلى لوكا مودريتش
ويستعد مودريتش صاحب الـ36 عامًا حاليًا لخوض مباراتي قبرص وسلوفاكيا مع منتخب بلاده، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن طلب ريال مدريد من مودريتش، متعلق بمنتخب كرواتيا، وتحديدًا بشأن مشاركاته الدولية.

وتابع التقرير، أن ريال مدريد طلب من مودريتش عدم خوض بعض مباريات منتخب كرواتيا، بسبب عمره ولياقته البدنية.

وأشار التقرير، أن هناك حالة قلق داخل ريال مدريد، من تأثير خوض مباريات منتخب كرواتيا على أداء مودريتش مع الميرنجي، حيث يفضلون أن تكون فترة التوقف الدولي بمثابة فترة راحة للاعب بدلًا من الدخول في دوامة جديدة من المباريات.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد لن يتحكم في قرار مودريتش، وسيترك له حرية قبول هذا الطلب من عدمه.

ويفضل ريال مدريد، لو كان مودريتش أكثر تركيزًا مع الفريق الملكي من منتخب كرواتيا، مثل الألماني توني كروس، الذي اتخذ قرارًا بالاعتزال الدولي بعد خروج ألمانيا من يورو 2020، رغم صغر سنه مقارنة باللاعب الكرواتي.

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