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سمير كمونة: صلاح أفضل من كريستيانو وميسي ويستحق الكرة الذهبية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:30 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد زويد
كشف سمير كمونة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، إن أي نادي في العالم يريد ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، وأن مستواه يؤهله لإرتداء قميص أكبر الأندية في العالم.

سمير كمونة: صلاح أفضل من كريستيانو وميسي ويستحق الكرة الذهبية
وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تسلسل الأندية ساعد محمد صلاح كثيرا، وهو عمل على نفسه بشكل مميز خلال مسيرته في أوروبا".

وتابع: "محمد صلاح حاليا أفضل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ويستحق الحصول على الكرة الذهبية".

وشهدت الفترة الماضية تألق لفت لمحمد صلاح قائد المنتخب المصري خلال منافسات البريميرليج مع ليفربول مما جعل الجميع يرشحه للفوز بالكرة الذهبية.

الكلمات المفتاحية

ميسي محمد صلاح رونالدو

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