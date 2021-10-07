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ريال مدريد يفاجئ نجم الفريق بطلب غريب

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:31 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمود دياب
فاجأ مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أحد نجوم الفريق بطلب غريب خلال الوقت الحالي.

ريال مدريد يفاجئ نجم الفريق بطلب غريب
وطلب مسؤولو ريال مدريد من الكرواتي لوكا مودريتش، عدم خوض عدد كبير من المباريات مع المنتخب الوطني.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن طلب ريال مدريد من مودريتش، متعلق بمنتخب كرواتيا، وتحديدًا بشأن مشاركاته الدولية.

وأضاف التقرير، أن ريال مدريد طلب من مودريتش عدم خوض بعض مباريات منتخب كرواتيا، بسبب عمره ولياقته البدنية.

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مودريتش ريال مدريد الليجا

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