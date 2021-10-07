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بإطلالة جريئة... سلمي أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 06:27 ص
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
مي شاهين
نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف،عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من خلال خاصية "استوري" صورة جديدة لها.

وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان أسود قصير، واختارت تسريحة شعر ملموم.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سلمي أبو ضيف، حكاية "لازم اعيش" من مسلسل "إلا أنا"، من بطولة جميلة عوض، خالد انور، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح.

وظهرت سلمي بشخصية الصديقة المقربة من الفنانة "جميلة عوض" التي تعاني من مرض البهاق وحاز المسلسل على الكثير من المشاهدات.

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لازم اعيش سلمي أبو ضيف الفجر الفني الا أنا

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