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موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:00 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار محبي الكرة الإسبانية إلى متابعة مباراة برشلونة وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موقف برشلونة وفالنسيا في جدول الدوري الاسباني
يحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين ويسعى فالنسيا للتأهل إلى أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في حين يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة ويطمح البرسا في مصالحة جماهيره والفوز بالمباراة من أجل مواصلة مشواره نحو لقب الليجا في الموسم الحالي.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني
من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وفالنسيا يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب الكامب نو معقل برشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الكلمات المفتاحية

برشلونة الدوري الاسباني

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