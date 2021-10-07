يلتقي منتخب مصر أمام نظيره منتخب ليبيا، يوم الجمعة المقبل 8 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.





تعرف على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.





ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم الجمعة المقبل 8 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يعتمد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، على كل من محمد صلاح ورمضان صبحي بالإضافة إلى مصطفى محمد في خط الهجوم أمام منتخب ليبيا.