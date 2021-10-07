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تعرف على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:31 ص
محمد الدمتناوي
يلتقي منتخب مصر أمام نظيره منتخب ليبيا، يوم الجمعة المقبل 8 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
تعرف على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.
ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم الجمعة المقبل 8 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
ومن المتوقع أن يعتمد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، على كل من محمد صلاح ورمضان صبحي بالإضافة إلى مصطفى محمد في خط الهجوم أمام منتخب ليبيا.