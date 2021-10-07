Advertisements

عشاق نجوى كرم في المغرب يطلقون تحدي ساحر القلوب

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 06:51 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
لمياء علي


أطلق عشاق الفنانة ​نجوى كرم​ في ​المغرب​ تحدياً لـ فانز ​الجزائر​ وفانز ​تونس​ للتعبير عن محبتهم لفنانتهم المفضلة وذلك عبر رقصهم على أغنيتها "​ساحر قلوب​".

ونشر فانز نجوى في المغرب مقطع فيديو في صفحتهم بموقع للتواصل الاجتماعي بدوا فيه يقفون خلف بعضهم في صف واحد ويغني كل واحد منهم بضع كلمات من ساحر قلوب ويرقصون أيضا ويطلون من داخل سيارتين وتسمع في خلفية الفيديو الأغنية، وعلقوا عليه :"ما فينا نفوّت فرصة نعبّر فيها عن محبّتنا الك من المغرب حابّين نطلق Challenge لغنية "ساحر قلوب" ومنسمّي فانز الجزائر وفانز تونس مع وسم "نجوى كرم ساحر قلوب".

يذكر أن أغنية ساحر قلوب من كلمات عامر لاوند ألحان علي حسون، و توزيع داني حلو والكليب من إخراج حسن غدار.

الكلمات المفتاحية

نجوى كرم الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مفاجئ من ريال مدريد إلى لوكا مودريتش

منذ حوالي 5 ساعات

أحد أبطال معركة "كبريت": الجيش فقد 80% من أسلحته في 1967

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة بشأن بيع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 13 ساعة

كيروش يستقر على مهاجم مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن ترتيب المسددين لركلات الجزاء بمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيطرة على حريق في برج سكني بدمنهور (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زلزال في باكستان يحصد 15 قتيلًا على الأقل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

كواليس تصوير نجوى كرم لـ "ملعون أبو العشق" في شوارع لبنان (صور)

نجوي كرم تطرح أغنيتها المصورة "ملعون أبو العشق"

اليوم.. نجوى كرم تطرح أغنيتها الجديدة"ساحر قلوب"

بعدما أشعلت الأجواء بردها على سؤال معتصم النهار.. لطيفة تهنيء نجوى كرم بساحر القلوب

نجوى كرم تتألق في سفينة النجوم

نجوى كرم تشارك جمهورها كواليش "ساحر قلوب"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:29 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

02:05 ص

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

11:23 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

08:03 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements