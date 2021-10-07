عشاق نجوى كرم في المغرب يطلقون تحدي ساحر القلوب





أطلق عشاق الفنانة ​نجوى كرم​ في ​المغرب​ تحدياً لـ فانز ​الجزائر​ وفانز ​تونس​ للتعبير عن محبتهم لفنانتهم المفضلة وذلك عبر رقصهم على أغنيتها "​ساحر قلوب​".



ونشر فانز نجوى في المغرب مقطع فيديو في صفحتهم بموقع للتواصل الاجتماعي بدوا فيه يقفون خلف بعضهم في صف واحد ويغني كل واحد منهم بضع كلمات من ساحر قلوب ويرقصون أيضا ويطلون من داخل سيارتين وتسمع في خلفية الفيديو الأغنية، وعلقوا عليه :"ما فينا نفوّت فرصة نعبّر فيها عن محبّتنا الك من المغرب حابّين نطلق Challenge لغنية "ساحر قلوب" ومنسمّي فانز الجزائر وفانز تونس مع وسم "نجوى كرم ساحر قلوب".



يذكر أن أغنية ساحر قلوب من كلمات عامر لاوند ألحان علي حسون، و توزيع داني حلو والكليب من إخراج حسن غدار.