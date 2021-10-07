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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:01 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، يوم الجمعة المقبل 8 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم الجمعة المقبل 8 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مصر وليبيا عبر قنوات ON Time Sports HD التي قامت بشراء حقوق بث مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقام في قطر.

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر وليبيا
تردد القناة 11861.
معامل الاستقطاب رأسي.
معامل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 6/5.

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منتخب مصر لمواجهة ليبيا منتخب مصر مصر

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