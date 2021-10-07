بإطلالة ناعمة.. كنده علوش تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة كندة علوش، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،صورة جديدة لها.



حيث ظهرت كندة بإطلالة ناعمة نالت إعجاب جمهورها وجائت التعليقات كالتالي:" ماشاء الله، قمر، جميلة".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة كندة علوش، حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، من بطولة محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن.