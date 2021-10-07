Advertisements

بإطلالة ناعمة.. كنده علوش تتألق في أحدث ظهور

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:33 ص
كن\ة علوش
كن\ة علوش
مي شاهين
نشرت الفنانة كندة علوش، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،صورة جديدة لها.

حيث ظهرت كندة بإطلالة ناعمة نالت إعجاب جمهورها وجائت التعليقات كالتالي:" ماشاء الله، قمر، جميلة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة كندة علوش، حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، من بطولة محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن.

الكلمات المفتاحية

كندة علوش ضي القمر الفجر الفني الا أنا

أخبار تهمك

عاجل.. السيطرة على حريق في برج سكني بدمنهور (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زلزال في باكستان يحصد 15 قتيلًا على الأقل

منذ حوالي 4 ساعات

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة بشأن بيع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

أحد أبطال معركة "كبريت": الجيش فقد 80% من أسلحته في 1967

منذ أقل من نصف ساعة

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة بشأن ترتيب المسددين لركلات الجزاء بمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 6 ساعات

كيروش يستقر على مهاجم مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 12 ساعة

طلب مفاجئ من ريال مدريد إلى لوكا مودريتش

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم انطلاق عرض حكاية "ضي القمر" لكندة علوش

كندة علوش مطلوبة على جوجل لهذا السبب

ردود فعل قوية لأولى حلقات حكاية "ضي القمر" لكنده علوش

بصورة من "ضي القمر".. كندة علوش تطل علي متابعيها عبر "إنستجرام"

فيلم و5 مسلسلات.. محمد علاء يعيش حالة من النشاط الفني

كندة علوش تنتهى من تصوير حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:29 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

02:05 ص

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

11:23 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

08:03 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements