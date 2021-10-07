التشكيل المتوقع لقمة فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تحتضن إيطاليا مساء اليوم الخميس، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين عملاقة أوروبا، حيث يصطدم منتخب بلجيكا بمنتخب فرنسا ضمن منافسات الدور القبل نهائي ببطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الايطالية.





والفائز من هذه المباراة سيواجه منتخب أسبانيا في النهائي الذي تأهل الأمس على حساب المنتخب الإيطالي، بعد فوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف.





موعد المباراة..

سيطلق الحكم صفارة المباراة المثيرة فى تمام الساعة :

‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.

9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.

10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة للمباراة..

سوف يذاع اللقاء مباشرة على قناة bein sports 1 HD preimium.





معلق المباراة..

سوف يعلق علي المباراة، المقدم الشهير “خليل البلوشي”





اللقاءات السابقة بين المنتخبان..

واجه المنتخبان بعضهم البعض في 74 مباراة رسمية وودية، وكان نصيب المنتخب البلجيكي في الفوز أكثر من منتخب الديوك، حيث فازوا في 30 مباراة، بينما فاز المنتخب الفرنسي في 25 مباراة، وخيم التعادل بينهما في 19 مباراة.





كما نجح المنتخب البلجيكي في هز شباك منتخب فرنسا 160 مرة، بينما استطاع منتخب الديوك تسجيل 128 هدف.





التشكيل المتوقع للمنتخب البلجيكي..

من المتوقع أن يلعب روبرتو مارتينيز مدرب الشياطين الحمر بخطة 4‪-‬3‪-‬3 ، ويكون التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمي : كورتوا

في خط الدفاع : توبي ألديرفيريلد – ديناير – بوياتا – سايليماكرز

في خط الوسط : كيفين دي بروين – كاراسكو – فيتسيل

في خط الهجوم: إيدين هازارد – لوكاكو – تروسارد





التشكيل المتوقع للمنتخب الفرنسي..

من المتوقع أن يلعب ديدييه ديشامب مدرب الديوك بخطة 4‪-‬3‪-‬3 ، ويكون التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمي: هوجو لوريس

في خط الدفاع: كيمبيمبي - رافاييل فاران - جوليس كوندي

في خط الوسط: تيو هيرنانديز - أدريان رابيو - بول بوجبا - ليو دوبوا

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيما