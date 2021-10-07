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بفستان أسود جرئ.. إنجي علي تتألق في أحدث ظهور

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:35 ص
إنجي علي
إنجي علي
مي شاهين
نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور جديدة لها من كواليس برنامجها الاذاعي "أسرار النجوم".

وظهرت إنجي على بفستان جرئ أسود أنيق مفتوح من الجنب، وشعر منسدل ومكياج جذاب وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين.


يذكر أن تشارك الفنانة والإعلامية إنجي علي في مسلسل "بيت المعادي" وهو من إخراج محمد سلامة.


تظهر الفنانة إنجي على بشخصية طبيبة نفسية وهو دور مختلف عما قدمتة من قبل في أعمالها الفنية، ومن المقرر طرح المسلسل على إحدي المنصات الإلكترونية.



والجدير بالذكر أن مسلسل "بيت المعادي" من بطولة كندة علوش، ميرهان حسين، أحمد وفيق، تارا عماد، إنجي كيوان، شريف حافظ، والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج محمد سلامة.

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بيت المعادي الفجر الفني إنجي علي أسرار النجوم

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