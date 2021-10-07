Advertisements

فنانة مغربية تصدم جمهورها بتصريحاتها عن مفاتن جسدها

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


فوجئ جمهور الفنانة المغربية أمينة العلي بتصريحاتها التي أطلقتها أخيراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حول جسدها ومفاتنه.

وقالت الممثلة المقيمة في السعودية: "رجاء اخترعوا فلاتر للجسم، لأن كل من يراني على الطبيعة ينصدم، إذ يرى أنّ جسمي صغير".

وأردفت في حديث مصوّر وجّهته لمتابعيها في تطبيق "سناب شات": "اعترف أن منطقة الصدر لديّ كبيرة"، مضيفةً: "لا حياء في الطب والعلم والدين".

يذكر أن العلي من مواليد مدينة جدة في عام 1990، بدأت مشوارها الفني في عام 2010 بتوقيع عقد مع "شركة الصدف للإنتاج الفني" ولكن فسخت العقد بعد فترة، ثم بدأت شهرتها عندما قامت الفنانة ميساء مغربي بترشيحها للمشاركة بمسلسل "لعبة المرأة رجل".

وشاركت بعد ذلك بالعديد من الأعمال التلفزيونية ولها مشاركات عدة بالأعمال المسرحية.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يختار بديل أفشة أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة بيراميدز القادمة في دور الـ32 بالكونفدرالية الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيطرة على حريق في برج سكني بدمنهور (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

طلب مفاجئ من ريال مدريد إلى لوكا مودريتش

منذ حوالي 6 ساعات

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة بشأن ترتيب المسددين لركلات الجزاء بمنتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن بيع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ميساء مغربي تكشف حقيقة ارتباطها بممثل إيراني

ميساء مغربي تفضح سرها لنفي علاقتها العاطفية بفنان خليجي شهير

فنانة شهيرة تطلق تحديا جديدا بـ"البيجاما" يثير الجدل! (فيديو)

ميساء مغربي تخضع لتحليل فيروس كورونا بالجونة.. وهذه نتيجته

رزان مغربي تتألق في أحدث ظهور لها وتوجه رسالة لمتابعيها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:15 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

12:29 ص

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

02:05 ص

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

11:23 م

موسيماني يختار بديل أفشة أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

07:59 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements