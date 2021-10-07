فنانة مغربية تصدم جمهورها بتصريحاتها عن مفاتن جسدها





فوجئ جمهور الفنانة المغربية أمينة العلي بتصريحاتها التي أطلقتها أخيراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حول جسدها ومفاتنه.



وقالت الممثلة المقيمة في السعودية: "رجاء اخترعوا فلاتر للجسم، لأن كل من يراني على الطبيعة ينصدم، إذ يرى أنّ جسمي صغير".



وأردفت في حديث مصوّر وجّهته لمتابعيها في تطبيق "سناب شات": "اعترف أن منطقة الصدر لديّ كبيرة"، مضيفةً: "لا حياء في الطب والعلم والدين".



يذكر أن العلي من مواليد مدينة جدة في عام 1990، بدأت مشوارها الفني في عام 2010 بتوقيع عقد مع "شركة الصدف للإنتاج الفني" ولكن فسخت العقد بعد فترة، ثم بدأت شهرتها عندما قامت الفنانة ميساء مغربي بترشيحها للمشاركة بمسلسل "لعبة المرأة رجل".



وشاركت بعد ذلك بالعديد من الأعمال التلفزيونية ولها مشاركات عدة بالأعمال المسرحية.