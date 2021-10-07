كشفت تقارير صحفية عن ٱخر تطورات تجديد عقد التونسي على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، والذي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانا في يناير المقبل.





تعرف على آخر تطورات تجديد عقد علي معلول

وأوضحت التقارير أن الأهلي نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع معلول بشان تجديد عقده، بعد التوصل إلى حل وسط بشأن المطالب المالية للاعب.





وكان على معلول قد اشترط الحصول على 400 ألف دولار في الموسم الواحد مقابل الاستمرار مع الأهلي، فيما قدمت إدارة الأحمر عرضا يتضمن مليون و100 ألف دولار.





وذكرت تقارير صحفية أن معلول اتفق علي تجديد عقده لمدة موسمين قادمين، بخلاف الموسم المتبقي في عقده، ليستمر بذلك مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم.



