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موعد مباراة إنتر ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:30 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
غدير أحمد
يستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره لاتسيو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة إنتر ميلان القادمة في الدوري الإيطالي
يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين.

بينما يقع لاتسيو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي
وتقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على ملعب الأوليمبيكو معقل لاتسيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي
وتذاع مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات beIN Sports.

الكلمات المفتاحية

الدوري الايطالي إنتر ميلان

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