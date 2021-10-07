يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره روما، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي

ويحتل نادي يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين.





ويقع فريق روما بالمركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو في الموسم الحالي برصيد 15 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وخسر مبارتين ويطمح روما في حجز أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي

وتقام مباراة يوفنتوس ضد روما يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب أليانز ستاديوم معقل يوفنتوس.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقة لمباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة مباراة يوفنتوس ضد روما عبر شبكة قنوات beIN Sports.



