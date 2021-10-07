تكثف إدارة نادي الزمالك جهودها للتوصل لحل نهائي بشان ملف تجديد عقد مغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق، والذي سينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.





جديد تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد بن شرقي

وشهدت الأيام الماضية اختلافا بين مسؤولي نادي الزمالك وبن شرقي على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.





وكشفت تقارير صحفية أن بن شرقي يرغب في أن يكون الشرط الجزائى بعد الموسم الأول مع وضع نصف مليون فقط كقيمة للشرط الجزائي، فيما تريد إدارة الزمالك أن يكون الشرط الجزائي بعد الموسم الثاني، مع وضع 2 مليون دولار.





واتفقت إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة جديدة مع بن شرقي، عقب مباراة الفريق أمام توسكر الكيني، والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



