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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
تشيلسي
تشيلسي
هايدي يسري
يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على فريق برينتفورد ، يوم السبت المقبل 16‪-‬10، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2017، وانتهت بفوز البلوز بنتيجة أربع أهداف دون رد.

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة:
السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر
السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية
الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين بالدوري..
يدخل البلوز اللقاء وهم متصدرين ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بينما يكون فريق برينتفورد في المركز الثامن برصيد 12 نقطة .

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي..
من المتوقع أن يبدء توخيل غدًا بهذا التشكيل:
في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
في خط الدفاع: تريفوه تشالوباه – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر
في خط الوسط: كالوم هودسون أودوي – ماتيو كوفاسيتش – ساؤول نيجيز – ماركوس ألونسو
في الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافيرتس

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