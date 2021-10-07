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كيروش يستقر على مهاجم مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 06:29 ص
كيروش
كيروش
محمود دياب
استقر الجهاز الفني للفريق للمنتخب المصري، على مهاجم الفراعنة الأساسي، خلال المواجهة المرتقبة أمام نظيره منتخب ليبيا.

كيروش يستقر على مهاجم مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
يلتقي منتخب مصر الأول مع نظيرة منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

واستقر البرتغالي كيروش المدير الفني للفراعنه، على الدفع بـ مصطفي محمد بشكل أساسي منذ بداية اللقاء أمام ليبيا.

وكان استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، محمد شريف مهاجم النادي الاهلي من القائمة النهائية للمنتخب لمواجهة منتخب ليبيا.

الكلمات المفتاحية

مصر ضد ليبيا مصر كيروش

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