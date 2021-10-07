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تعرف على رباعي دفاع مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
استقر البرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، على تشكيل خط دفاع الفراعنة لخوض مواجهة نظيره منتخب ليبيا.

تعرف على رباعي دفاع مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
يلتقي منتخب مصر الأول مع نظيرة منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

كما استقر البرتغالي كيروش المدير الفني للفراعنه، على الدفع بـ مصطفي محمد بشكل أساسي منذ بداية اللقاء أمام ليبيا.

ويسعي لاعبو الفراعنة على تحقيق الفوز، من أجل تصحيح مسار للفراعنة في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

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مصر وليبيا اليوم مصر ضد ليبيا مصر

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