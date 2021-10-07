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موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
هايدي يسري
يستضيف فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل 16‪-‬10، فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة:
الرابعة عصرًا بتوقيت مصر
الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية
السادسة عصرًا بتوقيت الإمارات.

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين بالدوري..
يدخل السيتي اللقاء وهو في المركز الخامس ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يكون فريق بيرنلي في قاع الترتيب بالمركز التاسع عشر برصيد ثلاث نقاط فقط .

التشكيل المتوقع السيتي..

من المتوقع أن يبدء بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطريقة اللعب 4‪-‬3‪-‬3 ، ويكون التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: البرازيلي إيديرسون مورايش.
في خط الدفاع: كايل واكر – روبين دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو.
في وسط الميدان: بيرناردو سيلفا – رودريجو هيرنانديز – كيفين دي بروين.
في خط الهجوم: فيليب فودين – جابرييل خيسوس – رحيم ستيرلينج.

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي جوارديولا السيتي

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