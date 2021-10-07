واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة الحرس الوطني القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

شريف يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام بطل النيجر.





موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا





ومن المتوقع أن يواجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بطل النيجر بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط، السولية وديانج ومحمد محمود

خط الهجوم، طاهر وكهربا ومحمد شريف





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني يوم ١٦ أكتوبر الجاري بالنيجر في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.



