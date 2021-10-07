موسيماني يختار بديل أفشة أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

تأكد غياب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الحرس الوطني القادمة بدوري أبطال أفريقيا.





نجم الأهلي يغيب عن فريقه أمام بطل النيجر

ويغيب أفشة عن مواجهة بطل النيجر بسبب حفل زفافه المقرر له غدا الجمعة بأحد فنادق القاهرة.





وحصل أفشة على موافقة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بالغياب عن مباراة بطل النيجر، مما جعل الأخير يبدأ في تجهيز محمد محمود للاعتماد عليه في مركز صانع الألعاب علي أن يقود طاهر وكهربا الأطراف تحت محمد شريف المهاجم الوحيد.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني يوم ١٦ أكتوبر الجاري بالنيجر في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.



