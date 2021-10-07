يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على واتفورد في ملعب فيكارج رود وعينه على العودة إلى سكة الانتصارات في المسابقة المحلية، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي بالجولتين الماضيتين أمام بيرينتفورد ومانشستر سيتي.





موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتقام مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الانجليزي، يوم السبت 16 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وبي تي سبورت البريطانية.





ولم يعرف ليفربول طعم الخسارة في آخر 10 مباريات خاضها بعيدًا عن معقله آنفيلد روود في الدوري الانجليزي الممتاز، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل في مباراتين، كما حافظ على نظافة شباكه في 6 منها.





ولكنه فقد صدارة ترتيب الدوري الانجليزي لصالح تشيلسي بفارق نقطة واحدة في الجولة الماضية وتراجع إلى الوصافة برصيد 15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، و3 تعادلات؛ وسجل لاعبوه 17 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واهتزت شباكه 6 مرات.