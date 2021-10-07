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معاينة عدد من مواقع مشروعات "حياة كريمة" بالمنوفية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:35 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
سناء عثمان
"في إطار أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وسعيها نحو تحقيق التكامل في جميع المشروعات الخدمية بكافة الوحدات المحلية.

قام اليوم الأستاذ مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بمعاينة عدد من المواقع المقرر إنشاء عدد جديد من مشروعات المبادرة الرئاسية عليها، حيث تمت معاينة موقع بكفر حجازي تم تخصيصه لإقامة مركز شباب على مساحة ٤١٦٠م٢ تقريبا، كما تمت معاينة موقعين آخرين بزاوية الناعورة لإنشاء مركز شباب على مساحة ١٥١٢م٢، ومركز صحي على مساحة ٢١٠٠م٢ تقريبا.

هذا وقد تابع رياض جولته بتفقد آخر المستجدات ببعض مشروعات المبادرة حيث تفقد تخشيب سقف الدور الثاني علوي وتسديد الدور الأرضي بالمجمع الخدمي بساحل الجوابر، كما تفقد أعمال صب سقف الدور الأرضي بالمجمع الزراعي بالقرية.

وخلال جولته تفقد التشطيبات النهائية للمركز التكنولوجي بديوان مجلس مدينة الشهداء.

هذا وقد أكد رياض على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تسريع معدلات نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال وفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها، كما أكد على حرصه التام على المتابعة الدورية الميدانية لتنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومى " حياة كريمة " داخل المركز لرصد أية معوقات تواجه تنفيذ الأعمال والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

الكلمات المفتاحية

متابعة ميدانية حياة كريمة بوابة الفجر الفجر

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