موعد مباراة بيراميدز القادمة في دور الـ32 بالكونفدرالية الإفريقية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميًا من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد حكام مباراته أمام نادي عزام التنزاني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره عزام باستاد عزام بمدينة دار السلام العاصمة التنزانية، يوم 16 أكتوبر الجاري.





وتقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت السعودية، والرابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





ويدير المباراة، طاقم حكام من دولة الصومال الشقيقة بقيادة الحكم عمر عبد القادر أرتان ويساعده مواطناه حمزة حجي، المساعد الأول، ونور محمد المساعد الثاني، والحكم الرابع حسن حجي.





ويراقب المباراة، دافيد موانجي من كينيا، وطبيب مراقبة إجراءات فيروس كورونا، فيوليت لوبوندو من تنزانيا.