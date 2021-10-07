Advertisements

موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:29 ص
أرسنال
أرسنال
محمد زويد
يستضيف ملعب الاتحاد مباراة هامة وقوية تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي آرسنال ونظيرة كريستال بالاس الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه آرسنال نظيره كريستال بالاس يوم الإثنين المقبل الموافق 18 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل آرسنال المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك برصيد 10 نقاط، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة أرسنال الدوري الانجليزي ارسنال

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن بيع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن ترتيب المسددين لركلات الجزاء بمنتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة بيراميدز القادمة في دور الـ32 بالكونفدرالية الإفريقية

منذ 42 دقيقة

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيطرة على حريق في برج سكني بدمنهور (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

طلب مفاجئ من ريال مدريد إلى لوكا مودريتش

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يختار بديل أفشة أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

مفاجأة.. مورينيو يقترب بشدة من العودة للدوري الإنجليزي

أول تعليق من جوارديولا على رحيل أرتيتا إلى أرسنال

ماذا ينتظر أرتيتا مع أرسنال الفترة القادمة؟

موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الانجليزي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:15 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

12:29 ص

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

02:05 ص

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

11:23 م

موسيماني يختار بديل أفشة أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

07:59 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements