موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة هامة وقوية تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي آرسنال ونظيرة كريستال بالاس الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويواجه آرسنال نظيره كريستال بالاس يوم الإثنين المقبل الموافق 18 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ويحتل آرسنال المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك برصيد 10 نقاط، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.