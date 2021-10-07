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عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:59 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد نادر
اصبح محمد رضا لاعب خط الوسط بفريق وادي دجلة قريباً من الانتقال لصفوف بيراميدز.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن مسؤولي بيراميدز دخلوا في مفاوضات قوية مع مسؤولي وادي دجله، من أجل أجل الحصول على خدمات اللاعب، الذي قدم مستويات جيدة خلال الموسم الماضي رغم هبوط الفريق للدرجة الثانية.

وحصل بيراميدز على موافقة من جانب مجلس إدارة دجله وكذلك اللاعب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة في الايام المقبلة، حيث وصلت قيمة العقد قرابة ال22 مليون جنيه.

وتتبقى بعض الرتوش البسيطة بين الطرفين لحسم التعاقد والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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بيراميدز بطولة الدوري المصري الدوري المصري

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