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مبابي يرفض الحصول على مكافأت منتخب فرنسا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:59 ص
مبابي
مبابي
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن عدم استفادة كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان بمكافآته المالية مع منتخب فرنسا.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"فإن مبابي تبرع للأعمال الخيرية، بجميع مكافآته المالية مع المنتخب الفرنسي منذ ظهوره الأول مع الديوك في عام 2017".

وأوضحت الصحيفة إلي أن المكافآت المالية لمبابي تقدر بحوالي 1.5 مليون يورو على مدار أربع سنوات بقميص منتخب بلاده".

وشارك المهاجم في 49 مباراة مع المنتخب الفرنسي، سجل خلالها 17 هدفا، وساهم في تتويج الفريق بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا 2018.

ويرفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب في الرحيل لريال مدريد.

وحاول الميرنجي الظفر بخدمات مبابي في الميركاتو الصيفي الأخير، لكن باريس رفض عروض ريال مدريد، ما أصاب اللاعب الفرنسي بالإحباط

الكلمات المفتاحية

مبابي فرنسا باريس سان جيرمان

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