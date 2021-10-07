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اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:48 ص
اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، في البنوك   التى تشهد إجازة رسمية بمناسبة ذكري الاحتفال نصر أكتوبر.

 

 

وسجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها

 

 

 

سعر الدولار اليوم الخميس 6 أكتوبر 2021 :

 

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

15.68 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع

 

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