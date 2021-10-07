اليوم البنوك إجازة رسمية احتفالا بذكرى السادس من أكتوبر

أغلقت البنوك تعاملاتها، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، أمام عملائها بالتزامن مع قرار البنك المركزي اعتبار اليوم اجازة رسمية بجميع البنوك احتفالا بذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له بتاريخ 4 أكتوبر 2021 ، ننه قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة)، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.





وستعاود البنوك اعمالها يوم الأحد القادم وفقا للمواعيد الرسمية، من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.



