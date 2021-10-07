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اليوم البنوك إجازة رسمية احتفالا بذكرى السادس من أكتوبر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:55 ص
البنوك المصرية
البنوك المصرية
الفجر الاقتصادي

أغلقت البنوك تعاملاتها، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، أمام عملائها بالتزامن مع قرار البنك المركزي اعتبار اليوم اجازة رسمية بجميع البنوك احتفالا بذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

 

وقال البنك المركزي المصري  في بيان له  بتاريخ 4 أكتوبر 2021 ، ننه قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة)، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.


وستعاود البنوك اعمالها يوم الأحد القادم وفقا للمواعيد الرسمية، من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

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