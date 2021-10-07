رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، فكرة رحيل محمود وحيد الظهير الأيسر للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

موسيماني يحسم الجدل حول رحيل ظهير الأهلي

وجاء تمسك الجنوب افريقي باللاعب، للإعتماد عليه في الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب يعتبر البديل المناسب لعلي معلول في قائمة الفريق، خاصة وأن التونسي قد عانى من الإصابة عقب منافسات كأس العالم للأندية الماضية بسبب الإرهاق وتلاحم المواسم وكذلك قلة خبرة أحمد نبيل كوكا والاستعانة الدائمة بأيمن أشرف في مركز المساك.





وكان اللاعب قد تلقى الكثير من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى من أندية أندية فيوتشر إف سي ومصر المقاصة ومن فاركو والشرقية للدخان لكنه رفضهم وأخبر مسئولي الفريق الأحمر بأستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وكشف مصدر، أن ضغط المباريات وتلاحم المواسم أحد الأسباب الرئيسية في تراجع موسيماني في قرار بيع اللاعب خاصة بعدما اشتكي من كثرة إصاباته في بداية تولي مهمة قيادة الأهلي.





وأضاف المصدر، أن انشغال علي معلول بملف التجديد والعروض الخليجية التي وصلته مؤخرا جعل موسيماني يعيد النظرفي استمرار محمود وحيد لحين الوقوف علي مستواه حتي الميركاتو الشتوي أو البحث عن بديل في الجبهة اليسرى.



