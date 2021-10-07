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تصريح ناري من ميسي بشأن الانتقال لباريس

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
وكالات
أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لم يرتكب خطأ في الرحيل عن برشلونة الإسباني لكرة القدم والانتقال لصفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وانضم ميسي لصفوف سان جيرمان بعدما لم يتمكن برشلونة من تجديد التعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وفاز ميسي بـ35 بطولة في كامب نو، وسجل 672 هدفا في للفريق في كافة المسابقات.

وبعد أن بدأ يعتاد على الأجواء في العاصمة الفرنسية مع سان جيرمان، قال ميسي إنه سعيد بقراره.

وقال ميسي لـ"فرانس فوتبول" في مقتطفات من مقابلته، التي ستنشر بعد غد السبت :"لم أرتكب أي خطأ بالانتقال لسان جيرمان".

ومنذ انتقاله لسان جيرمان، سجل ميسي هدفا وحيدا، في المباراة التي فاز فيها الفريق على مانشستر سيتي 2 / 0 في دوري أبطال أوروبا.

ومازال ميسي (34 عاما) يبحث عن تسجيل أول أهدافه في الدوري الفرنسي، الذي شهد سقوط سان جيرمان في فخ الخسارة الصادمة 0 / 2 أمام رين الأسبوع الماضي.

هذه الخسارة أوقفت سلسلة انتصارات سان جيرمان، بعدما حقق ثماني انتصارات متتالية، ولكن فريق ميسي مازال يتصدر جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد مرور تسع جولات.

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ميسي باريس

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