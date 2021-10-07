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زلزال باكستان أدى لدمار العديد من المنازل الطينية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:34 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

تسبب زلزال باكستان، في دمار العديد من المنازل الطينية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت هيئات للمسح الأرضي، اليوم الخميس، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر على الأقل،  ضرب محافظة بلوشستان في وسط باكستان.

 

وأسفر  الزلزال، عن مقتل 15 شخصا على الأقل.

 

وبحسب هيئات للمسح الأرضي، وقع الزلزال في حوالي الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي على بعد 14 كيلومترا من مدينة هرناي و100 كيلومتر من عاصمة بلوشستان مدينة كويتا.

 

ووفقًا لبيانات مختلفة تراوحت قوة الزلزال من 5.7 إلى 5.9 درجة.

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