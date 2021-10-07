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دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام شهر ربيع الأول والمولد النبوي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
استطلعت دار الإفتاء المصرية هلالَ شهرِ ربيعٍ الأول لعام 1443 بعد غروب شمس أمس الأربعاء، الموافق 29 من صفر لعام 1443 هجريا،و6 أكتوبر لعام 2021، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
 
وأكدت الدار أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيعٍ الأول لعام1443 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد خالف ذلك الحسابَ الفلكيَّ أيضًا.

موعد أول أيام شهر ربيع الأول
وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن الخميس الموافق 7  أكتوبر لعامِ 2021 ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر، وأن يوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريًّا.

موعد المولد النبوي الشريف
كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن موعد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الثلاثاء  الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري.

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