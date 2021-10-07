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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:37 ص
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الاقتصادي

واصلت اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية استقرارها، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، بعد ارتفاعات محدودة شهدتها الفترة الماضية.


وجاءت اسعار الخضروات في سوق العبور جملة ، ما بين 2.5 الى 4.5 جنيهات لكيلو الطماطم، و تتراوح أسعار كيلو البطاطس من 2.5 إلى 5.5 جنيه والبصل من 1.50 إلى 3 جنيهات، بينما ترواح سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 5 جنيه، والفاصوليا ما بين 9 إلى 13 جنيها، وسجل سعر الفلفل البلدى من 2 إلى4.5 جنيها، والثوم ما بين 18 إلى 22 جنيها و يتراوح سعر كيلو البامية ما بين 5 إلى 9 جنيها، أما سعر كيلو الباذنجان البلدى، فيتراوح ما بين 2 الى 4 جنيهات، ويتراوح سعر البنجر من 2 الى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 2.5 إلى 5.5 جني، وتراوح سعر الجزر من 3 إلى 5.5 للكيلو و الملوخية 1.5إلى 3.5 جنيهوتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

 

 

 

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فقد سجل  كيلو الكانتلوب 4 و8 جنيهات، و المانجو العويس 19 و25 جنيهًا، و المانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا، والجوافة 6 و8 جنيهات.

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