التنمية المحلية: مبادرة مشروعك وفرت مليون فرصة عمل

قال الهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة "مشروعك في قريتك" تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال البنوك.



وأشار "عبدالوهاب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن من أهداف المبادرة الحد من الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن عدد مقرات المبادرة تصل إلى 260 مقر على مستوى الجمهورية، والوزارة هى المسئولة عن تهيئة المناخ المطلوب لعمل المبادرة.



وأوضح أن حجم تمويل المشروعات الذي قامت به المبادرة يصل إلى 20.8 مليار جنيه، وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة، و180 ألف مشروع ما بين صغير ومتوسط ومتناهي الصغر.

