Advertisements

التنمية المحلية: مبادرة مشروعك وفرت مليون فرصة عمل

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:43 ص
مشروعك
مشروعك
هدى عبدالرازق
قال الهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة "مشروعك في قريتك" تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال البنوك.

وأشار "عبدالوهاب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن من أهداف المبادرة الحد من الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن عدد مقرات المبادرة تصل إلى 260 مقر على مستوى الجمهورية، والوزارة هى المسئولة عن تهيئة المناخ المطلوب لعمل المبادرة.

وأوضح أن حجم تمويل المشروعات الذي قامت به المبادرة يصل إلى 20.8 مليار جنيه، وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة، و180 ألف مشروع ما بين صغير ومتوسط ومتناهي الصغر.

الكلمات المفتاحية

مشروعك مبادرة مشروعك الهجره الغير شرعيه الفجر التنمية المحلية

أخبار تهمك

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيطرة على حريق في برج سكني بدمنهور (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح ناري من ميسي بشأن الانتقال لباريس

منذ ساعة و 13 دقيقة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يحسم الجدل حول رحيل ظهير الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 16 ساعة

طلب مفاجئ من ريال مدريد إلى لوكا مودريتش

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يختار بديل أفشة أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

مؤشر قوي يقرب برشلونة من ضم " الجناح الطائر "

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: "مشروعك" منحت قروضًا لـ7301 مشروعًا بـ400 مليون جنيه

باستثمارات بلغت قيمتها 982 مليون و627 ألف و386 جنيه تنفيذ 10797 ضمن مبادرة مشروعك بسوهاج

تعرف علي أداء جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2018

"مشروعك" تمول 209 مشروعًا بـ35 مليون ببني سويف

"التنمية المحلية" تستهدف الشباب بـ"مشروعك".. والمسؤول: وفرنا 303 ألف فرصة عمل (تقرير)

تعرف على مبادرة "مشروعك" لتمويل المشروعات بقروض ميسرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

08:59 ص

تصريح ناري من ميسي بشأن الانتقال لباريس

09:34 ص

مؤشر قوي يقرب برشلونة من ضم " الجناح الطائر "

10:00 ص

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements