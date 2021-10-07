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نصائح مهمة للحفاظ على الصحة بعد التبرع بالدم

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 نصائح مهمة للحفاظ على الصحة بعد التبرع بالدم، على المواطنين املتبرعين بالدم اتباعها لتفادي لمخاطر.

3 نصائح مهمة للحفاظ على الصحة بعد التبرع بالدم
تأجيل الأعمال اليومية التي تحتاج إلى مجهود كبير إلى اليوم التالي.
- تجنب الوقوف تحت الشمس لفترات طويلة بعد التبرع
- شرب المياه والسوائل بكثرة طوال يوم التبرع.

وأكدت الوزارة  أن الخط الساخن هو 15366، ويمكن أن يوفر معلومات دقيقة عن آليات التبرع وأماكنها باعتباره أحد الخطوط المختصة بالرد على المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم، وأن عمليات التبرع آمنة ومؤمنة.
 
وعن أسباب عدم احتمالية انتقال العدوى أثناء التبرع إليكم التالي:
- استخدام أدوات التبرع مرة واحدة فقط لكل متبرع
- تعقيم وتنظيف الأماكن الخاصة بكل متبرع
- إتمام تعقيم الإبر التى يتم  استخدامها للمتبرعين. 

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