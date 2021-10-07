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تباين اداء مؤشر البورصة اليابانية ومؤشر نيكي يرتفع بعد 8 جلسات من الخسائر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:50 ص
البورصة اليابانية
البورصة اليابانية
وكالات

ارتفع المؤشر نيكي  الياباني اليوم الخميس بعد ثماني جلسات متتالية من الخسائر، إذ قدمت مؤشرات على التقدم في مفاوضات سياسية أمريكية بشأن سقف الديون حافزا لاقتناص الصفقات، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أخفق في الحفاظ على المكاسب.

أعاد المستثمرون شراء الأسهم المتضررة التي تكبدت خسائر مؤخرا بسبب مخاوف من أن البنوك المركزية قد تخفض التحفيز بشكل أسرع من المتوقع في ظل تزايد المخاوف حيال ارتفاع التضخم في أنحاء العالم.

وزاد نيكي 0.54 %  إلى 27678.21 نقطة، لكن توبكس لم يتمكن من الإبقاء على المكاسب السابقة، ليغلق على انخفاض 0.12 بالمئة عند 1939.62 نقطة، مسجلاً تاسع جلسة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة تراجع له منذ 2012.

وفاق عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم الرابحة بنسبة تقريبية ثلاثة إلى اثنين، مما يشير أيضا إلى هشاشة المعنويات بالسوق.

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