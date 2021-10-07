تايوان تسعى للحصول على دعم دولي بعد التوغلات الصينية

قالت الرئيسة تساي إنغ وين لكبار الشخصيات الفرنسية والأسترالية، اليوم الخميس، إن تايوان ستضمن السلام والاستقرار الإقليميين وتسعى إلى العمل مع الديمقراطيات الأخرى ذات التفكير المماثل، وذلك بعد أيام من تصاعد التوترات مع الصين.





تأتي الرحلات التي قام بها أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت بعد أربعة أيام متتالية، بدأت يوم الجمعة الماضي، لتوغلات حاشدة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، وهي تحركات قوبلت بقلق من واشنطن وحلفائها.





وسعت تايوان للحصول على دعم الديمقراطيات الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة وحلفائها، وسط الضغط العسكري والسياسي المتزايد من الصين، التي تطالب بتايوان كأراضيها.وفي حديثه في المكتب الرئاسي أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بقيادة وزير الدفاع السابق آلان ريتشارد، شكرت تساي فرنسا على قلقها بشأن الوضع في مضيق تايوان ودعمها لمشاركتها الدولية.









وأضافت "سنواصل الوفاء بمسؤولياتنا كأعضاء في المجتمع الدولي لضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ونأمل أيضا في تقديم المزيد من المساهمات للعالم إلى جانب فرنسا". كما ناقش ريتشارد "المساهمة الجوهرية لتايوان في المجال المهم للتقدم البشري" لكنه لم يذكر التوترات العسكرية المتزايدة مع الصين في تصريحات نُشرت على الهواء مباشرة على صفحة المكتب الرئاسي على فيسبوك.





وأعطت تساي رسالة مماثلة في تصريحات لاحقة إلى أبوت، الذي أخبرها أنه في تايوان للمساعدة في إنهاء عزلتها الدولية، مشيدًا بديمقراطيتها والتعامل مع جائحة كوفيد -19. وقال أبوت "بالطبع لا يشعر الجميع، وليس في كل مكان، بالرضا عن التقدم الذي أحرزته تايوان، وألاحظ أن تايوان تواجه تحديًا يوميًا تقريبًا من جارتها العملاقة".





وصل أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى تايوان يوم الأربعاء، على الرغم من اعتراضات الصين الشديدة التي تثير غضبها دائمًا زيارات المسؤولين الأجانب. وفي مارس، حذرت السفارة الصينية في باريس من لقاء المشرعين مع المسؤولين التايوانيين، مما أدى إلى رفض وزارة الخارجية الفرنسية، التي قالت إن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لهم الحرية في مقابلة من يريدون عند سفرهم.





لم تذكر تساي مباشرة أنشطة القوات الجوية الصينية الأخيرة في التعليقات العامة في اجتماعاتها مع أعضاء مجلس الشيوخ أو أبوت. وبشكل منفصل، قالت وزارة الخارجية التايوانية إنها ستولي اهتمامًا وثيقًا للقمة المزمعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، والولايات المتحدة هي أهم داعم لتايوان.





وقالت المتحدثة باسم الوزارة جوان أوو "سنواصل التنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة في تايبيه وواشنطن لضمان بقاء السياسة الأمريكية تجاه تايوان دون تغيير".



