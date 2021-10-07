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وزير الري: معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل لا تزال أعلى من المعدل

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:55 ص
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
مصطفى الملاح
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، الإجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وإجراءات التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

واستعرض "عبد العاطى" الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وإدارة فترة أقل الإحتياجات المقبلة بأعلى درجة من الكفاءة، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية لموسم الخريف الحالي.

معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل لا تزال أعلى من المعدل حتى الآن.

وصرح "عبد العاطي" بأن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، مؤكدًا أنه تبين أن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل لا تزال أعلى من المعدل حتى الآن.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول

كما استعرض وزير الري أيضا الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجاري تنفيذها حاليًا، مشددًا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

إتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

ووجه "عبد العاطي" بأن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

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